Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar"

-"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız"

-"Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz"

-"Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum"

-"Her kriz bize hayattaki önceliklerimizi öğretiyor. İnşallah milletimiz bu dönemi en az hasarla atlatacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.