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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar"
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar" -"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar"
-"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız"
-"Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz"
-"Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum"
-"Her kriz bize hayattaki önceliklerimizi öğretiyor. İnşallah milletimiz bu dönemi en az hasarla atlatacaktır"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:21 Kaynak: İHA
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