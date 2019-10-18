Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunu özellikle, 'devletler arasında bir zafer' şeklinde değerlendirmek çok çok yanlış olur. Bunu ben teröre karşı bir zafer olarak görüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:33 Kaynak: AA
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