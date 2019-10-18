Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmeler neticesinde gelinen noktayı, zafer veya mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunu özellikle, 'devletler arasında bir zafer' şeklinde değerlendirmek çok çok yanlış olur. Bunu ben teröre karşı bir zafer olarak görüyorum."
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