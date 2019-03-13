Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları Vardı, Bugünün de Firavunları, Nemrutları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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