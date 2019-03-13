Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları Vardı, Bugünün de Firavunları, Nemrutları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları Vardı, Bugünün de Firavunları, Nemrutları...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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