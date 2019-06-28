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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: AA
Türkiye, Dünya Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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