Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: AA
Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı