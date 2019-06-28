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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Japonya, Dünya Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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