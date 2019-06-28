Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:05 Kaynak: AA
- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya
'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası
Başkanı David Malpass ile görüştü.
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Doların ateşi sönüyor! İşte son durum
Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı