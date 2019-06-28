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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48 
g20, dünya bankası, cumhurbaşkanı erdoğan, Ekonomi
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