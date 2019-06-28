Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası
Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
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