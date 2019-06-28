Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti
1 saat önce
G20 Liderler zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
G20 Liderler zirvesi için Japonya
'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dünya Bankası
Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'nde yapılan görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
hazır bulundu. - OSAKA
Evlenemedikleri için sürü yöneticiliğine transfer olan çobanlardan Vali'ye teşekkür!
Liderler G20'de eşler gezide
Son dakika! Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu
Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi