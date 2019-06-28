Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

1 saat önce

G20 Liderler zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti, System.String[]
G20 Liderler zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'nde yapılan görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası, Politika
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