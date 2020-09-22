Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk" -... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu"nda katılımcı ülkelerin temsilcilerine video konferans yoluyla hitap etti. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk."
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
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