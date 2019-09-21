Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır."
Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor