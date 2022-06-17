Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti

17.06.2022 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görselde, "Son 20 yılda, 5,9 milyar fidan dikildi." ifadesi bulunurken "2002 orman varlığımız 20,8 milyon hektar, 2022'de ise 23,1 milyon hektar." bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

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