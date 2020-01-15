Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş,... - Son Dakika
Son Dakika›Politika›Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."
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15.1.2020 19:50:24. #1.11#
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