Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
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Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu
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