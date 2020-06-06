Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüştü.