Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:40 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu ile görüştü - Son Dakika
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