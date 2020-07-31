Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:47

Kaynak: İHA

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı