Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:47

Kaynak: İHA

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