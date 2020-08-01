Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan Başbakanı Han, Irak Başbakanı el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan Başbakanı Han, Irak Başbakanı el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Han, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Son Dakika

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