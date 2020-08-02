Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

(İlker Turak/İHA)