Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda, ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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