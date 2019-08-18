Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.


Haber:  ANKARA-DHA


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:48 Kaynak: DHA
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