Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.
Haber: ANKARA-DHA
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