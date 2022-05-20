Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü

20.05.2022 23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Semanur Demir'in dünya şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonlarla olan telefon görüşmesinde Erdoğan,  "Tebrik ediyorum. Yanımda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi eşim dahil göndeririz. İnşallah en kısa zamanda sizleri külliyeye bekliyorum. Paris Olimpiyatlarında sizleri olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü
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Kaynak: DHA

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