Cumhurbaşkanı erdoğan, dünya şampiyonu şaziye erdoğan'ı tebrik etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland
'da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşı'mızı okutmasından gurur duyduklarını ifade etmiş, milli haltercimizin başarılarının devamını dilemiştir" denildi.
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