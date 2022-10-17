Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti

17.10.2022 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyuruldu.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti - Son Dakika
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