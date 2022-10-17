Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatıus Yusuf Iıı. Yunan'ı Kabul Etti

Görüşmeye ilişkin fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyuruldu.

Kaynak: ANKA

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