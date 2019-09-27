Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından "Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
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