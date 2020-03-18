Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:36 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek