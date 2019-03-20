Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Bu Kadar Kısa Süre İçerisinde Bizim Kadar Ağır Saldırılara Maruz...
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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