Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Bu Kadar Kısa Süre İçerisinde Bizim Kadar Ağır Saldırılara Maruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Bu Kadar Kısa Süre İçerisinde Bizim Kadar Ağır Saldırılara Maruz...

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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