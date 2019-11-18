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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir."
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