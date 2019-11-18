Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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