Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar bir milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil ederek, onların istihdamlarını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuştu.

Mesleki eğitim merkezlerini, yani çıraklık sistemini, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını, buralarda eğitim gören çırak, kalfa ve ustaların da lise mezunu sayılmalarının önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Erdoğan, lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına geçme imkanı getirdiklerini söyledi.

Daha önce mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik bazı düzenlemeler yapılacağı müjdesi verdiklerini anımsatan Erdoğan, mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar (1276 lira) ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliğinin tamamlandığını bildirdi.

Kalfalık yeterliliğine sahip 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde kalfalık yeterliliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar, yani 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. İşletmelerce üstlenilecek bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Ayrıca, öğrencilerimizin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortasını da yapacağız." dedi.

Kanun değişikliği öncesinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 250 bine ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek, istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kendi alanlarında istihdam oranı yüzde 88

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomisi büyürken ve sanayide üretim çarkları aralıksız dönerken Türkiye'nin kalifiye eleman ihtiyacının da arttığına, bu talebin teknolojik ihtiyaçlara göre karşılanmasında mesleki ve teknik eğitimin büyük katkısının bulunduğuna işaret etti.

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdam oranının yüzde 88 olmasının bu durumun göstergesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, mesleki ve teknik eğitimde nitelik artışını sadece devletin kendi imkanlarıyla, kendi gayretleriyle başarmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Erdoğan, özel sektörün destek vermediği, olması gereken düzeyde sahiplenmediği bir mesleki eğitim projesinin hedeflerine ulaşamayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı olarak sanayici ve yatırımcılarla bir araya geldiklerinde kamu-özel iş birliğinin önemine dikkati çektiğini belirten Erdoğan, "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, hatta maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır. Diğer türlüsü hazırcılık olacaktır ki, bu ne doğru, ne de sürdürülebilir değildir. Sanayicilerimizin bu modele sahip çıktığını memnuniyetle görüyorum." görüşünü paylaştı.

"Artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum' yakınması tarihe karışacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir buçuk ayda Türkiye'deki 255 sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim merkezlerinin faaliyete geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde yer alan tüm sektörlerimiz eğitim süreçlerine dahil olmuşlardır. Bu merkezler sayesinde sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikli insan kaynağının yetişmesini hep birlikte sağlıyoruz. Hem gençlerimizi sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatacak hem de mezun olduklarında istihdama geçişlerini kolaylaştıracak bu modeli geliştirmekte kararlıyız. Attığımız bu adımlar bir yandan mesleki eğitim merkezlerimizin cazibesini artırırken, diğer taraftan da ülkemizde genç işsizlik oranının düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. Mesleki eğitim ile özel sektör arasında kurulan bu güçlü bağ sayesinde artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum' yakınması tarihe karışacaktır. Türkiye'nin istihdamına ve üretimine katkı sağlayacak bu önemli projenin, ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

Projeye destek verenlere teşekkür eden Erdoğan, "Artık şu gerçeği göreceğiz, organize sanayi bölgelerinin içinde okullar... Dolayısıyla stajlarını her yönüyle okulundan hemen Organize Sanayi Bölgesindeki işine girerek gerçekleştiren siz gençler... Bunu Çin başarıyor. Japonya başarıyor, biz niye başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız." ifadesini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi, Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ne canlı bağlantılar yapıldı.

Proje kapsamında illerdeki eğitim merkezleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın kurdele kesmesinin ardından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, günün anısına Bakan Özer tarafından, şu anda Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet veren Sultanahmet Sanayi Mektebi'nin resmedildiği tablo hediye edildi.

(Bitti)