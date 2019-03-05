Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Örneği Olmayan Bir Projenin, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Örneği Olmayan Bir Projenin, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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