Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Örneği Olmayan Bir Projenin, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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