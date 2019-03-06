Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki Tek Karaciğer Nakil Enstitüsünü Malatya'mızda Kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki Tek Karaciğer Nakil Enstitüsünü Malatya'mızda Kurduk"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Malatya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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