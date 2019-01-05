Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Bir Başka Ülkesi, Bizim Son 5-6 Yılda Maruz Kaldığımız Onca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Bir Başka Ülkesi, Bizim Son 5-6 Yılda Maruz Kaldığımız Onca...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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