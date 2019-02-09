Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın En Eli Kanlı Teröristlerine Silah Desteği Verenler, Mesele Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın En Eli Kanlı Teröristlerine Silah Desteği Verenler, Mesele Türkiye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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