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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor."
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