Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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