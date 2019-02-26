Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Hiçbir Ülkesinde Kendi Hükümetini Sağa Sola Şikayet Eden Bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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