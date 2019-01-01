Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip Hala Koltuğuna Yapışan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP
'nin tabanı rahatlasın."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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