Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip Hala Koltuğuna Yapışan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip Hala Koltuğuna Yapışan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 18:08:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip Hala Koltuğuna Yapışan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]