Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun, Nerede Bir Darbe Girişimi Varsa Ayırt...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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