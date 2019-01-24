Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun, Nerede Bir Darbe Girişimi Varsa Ayırt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun, Nerede Bir Darbe Girişimi Varsa Ayırt...

1 saat önce

IHAAW130436-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin karşıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW130436-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin karşıyız" dedi. 24.01.2019 13: 04: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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