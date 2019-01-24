Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun, Nerede Bir Darbe Girişimi Varsa Ayırt...
1 saat önce
IHAAW130436-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin karşıyız" dedi.
IHAAW130436-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin karşıyız" dedi. 24.01.2019 13: 04: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
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