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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir."
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