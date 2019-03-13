Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı Hırs, Hınç ve Haset Değil, İyilik Değiştirecektir"
1 saat önce
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
(2) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır."
Erdoğan: "Üzülerek söylüyorum bu süreçte bazı Müslüman devletlerle beraber Batılı ülkeler, kurum ve kuruluşlar gerçekten çok kötü imtihan verdiler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye
, Irak
, Yemen
, Libya
ve Filistin
'de yaşananlar, Müslümanlar için iyiyi kötüden, zalimi mazlumdan, dostu düşmandan ayıran bir furkan oldu. Maskeler düştü, makyajlar aktı, gerçek yüzler ortaya çıktı. Özde demokratlarla sözde demokratlar, gerçek insan hakları savunucuları ile bunların sadece istismarını yapanlar bu süreçte ifşa oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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