Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı Hırs, Hınç ve Haset Değil, İyilik Değiştirecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı Hırs, Hınç ve Haset Değil, İyilik Değiştirecektir

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: Youtube

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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