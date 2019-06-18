Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi
Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür."
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