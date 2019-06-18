Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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