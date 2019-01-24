Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düştüğümüzde, Tekme Atmak İçin Bekleyen O Kadar Çok Kesim Var Ki"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düştüğümüzde, Tekme Atmak İçin Bekleyen O Kadar Çok Kesim Var Ki"

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı. (6)

"16 yıldır Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin büyütmenin kendi ayakları üzerinde durdurabilmenin mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde, tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki. Ne olursa olsun, ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız."

"1998'de Suriye ile Türkiye arasında bir Adana mutabakatı imzalanmıştır. Bunun altında bir yerde bölücü terör örgütünün bize teslimi yatıyordu"

"Sayın Putin'le de yaptığımız görüşmelerle bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi, bunu üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamızın gerekliliğini daha iyi anlıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:00 Kaynak: AA

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