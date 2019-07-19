Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ile ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ile ilgili bilgi aldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ile ilgili bilgi aldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Düzce, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
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