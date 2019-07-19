Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.
Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: AA
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