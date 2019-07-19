Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce
'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.
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