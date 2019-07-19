Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile telefonda görüşerek, Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile telefonda görüşerek, Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Düzce'de yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Düzce, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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