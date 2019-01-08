Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli Sosyal Yardım Alan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Aylık 150...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli Sosyal Yardım Alan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Aylık 150...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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