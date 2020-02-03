Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'deki Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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