Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'deki Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı