Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'nin İçme Suyu Problemini Biz Çözdük. Edirne'ye 6 Baraj, 31 Gölet...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Edirne
'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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