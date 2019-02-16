Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'nin İçme Suyu Problemini Biz Çözdük. Edirne'yi Taşkınlardan Korumak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz" -"Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarın destek verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Edirne
'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz"
-"Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarın destek verdik. Bay Kemal çiftçi aç diyor, sen neye göre konuşuyorsun?"
-" Kartal
'da geçtiğimiz günlerde bir bina çöktü. Belediye başkanı 5 gün sonra oraya kabadayı gibi gitti. Bay Kemal belediye başkanım oradaydı diyor"
EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Edirne mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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