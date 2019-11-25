Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ekrem Canalp'e tebrik mesajı gönderdi.