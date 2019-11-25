Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ekrem Canalp'e tebrik mesajı gönderdi.

Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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