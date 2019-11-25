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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ekrem Canalp'e tebrik mesajı gönderdi.
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