Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi Taşkınlardan Korumak İçin Kanal Edirne Projesi'ni Hayata...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Edirne
'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç
Nehri taşkınlarından korunacak."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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