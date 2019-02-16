Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi Taşkınlardan Korumak İçin Kanal Edirne Projesi'ni Hayata...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi Taşkınlardan Korumak İçin Kanal Edirne Projesi'ni Hayata...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Meriç, Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Güncel
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